В Луганской области таможенник погорел на взятке
Правоохранители задержали нарушителя во время получения денег
Правоохранители разоблачили одного из руководителей международного пункта пропуска "Просяное" Луганской таможни Государственной фискальной службы при получении взятки. Об этом сообщили на сайте ГБР.
По предварительной информации, в декабре прошлого года начальник пункта пропуска "Просяное" предложил владельцу грузовой техники беспрепятственную транспортировку автомобилей через границу. За каждый автомобиль нужно было заплатить по 700 долларов США В случае отказа от его предложения, чиновник угрожал административной ответственностью за якобы перемещение транспорта через границу Украины вне таможенного контроля.
По данным следствия, начальник пункта пропуска привлек к этой схеме своего заместителя, который выступил собирателем взятки.
Сегодня, 24 апреля, таможенника задержали во время получения денег от одного из водителей. Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством совершении преступления (ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).
Таможеннику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, недавно в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках работника таможенного поста "Столичный"Киевской городской таможни ГФС Украины и его посредника.
Кроме этого, в Одессе разоблачили в систематических взятках государственного инспектораодного из таможенных постов Одесской таможни Государственной фискальной службы.
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