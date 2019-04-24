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В Луганской области таможенник погорел на взятке

Сегодня, 19:20

Правоохранители задержали нарушителя во время получения денег

Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили одного из руководителей международного пункта пропуска "Просяное" Луганской таможни Государственной фискальной службы при получении взятки. Об этом сообщили на сайте ГБР.

По предварительной информации, в декабре прошлого года начальник пункта пропуска "Просяное" предложил владельцу грузовой техники беспрепятственную транспортировку автомобилей через границу. За каждый автомобиль нужно было заплатить по 700 долларов США В случае отказа от его предложения, чиновник угрожал административной ответственностью за якобы перемещение транспорта через границу Украины вне таможенного контроля.

По данным следствия, начальник пункта пропуска привлек к этой схеме своего заместителя, который выступил собирателем взятки.

Сегодня, 24 апреля, таможенника задержали во время получения денег от одного из водителей. Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством совершении преступления (ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

Таможеннику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках работника таможенного поста "Столичный"Киевской городской таможни ГФС Украины и его посредника.

Кроме этого, в Одессе разоблачили в систематических взятках государственного инспектораодного из таможенных постов Одесской таможни Государственной фискальной службы.

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Тег взятка, взяточник, таможенник, злоумышленник, ГБР

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