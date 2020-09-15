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Двойное убийство в Никополе: копы задержали подозреваемых

15 сентября, 15:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение

В Никополе Днепропетровской области правоохранители задержали подозреваемых в двойном убийстве. Ими оказались местные жители – двое братьев 26 и 33-х лет, сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным следователей, 14 сентября около 5 утра в компании мужчин началась ссора. В ходе конфликта подозреваемые застрелили двух человек: мужчин 23-х и 29 лет. Сами нападавшие также получили ранения и обратились в травматологический пункт.

Чтобы задержать злоумышленников, копы провели спецоперацию. На месте преступления изъяли стреляные гильзы, патроны, балаклавы и молотки.

Сейчас подозреваемые задержаны. За содеянное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, или же пожизненное заключение.

Пока правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и ищут других причастных к инциденту.

Напомним, ранее в Запорожье мужчина открыл огонь по полицейскому . Потерпевшим оказался 26-летний сотрудник патрульной полиции, который находился не при исполнении.

А недавно в столице возле станции метро "Левобережная" мужчина открыл огонь из-за шума под окнами своей квартиры. В результате стрельбы пострадал мужчина – он получил ранение в живот.

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