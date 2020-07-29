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В Запорожье мужчина открыл стрельбу по полицейскому

29 июля, 15:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ему грозит до 7 лет тюрьмы

В Коммунарском районе Запорожья мужчина подстрелил патрульного, который находился вне службы.

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Как рассказали в полиции, инцидент произошел вечером 28 июля. На улице Космической между двумя мужчинами произошла словесная перепалка. 31-летний участник конфликта достал револьвер травматического действия и выстрелил в ногу оппоненту.

Потерпевшим оказался 26-летний сотрудник патрульной полиции, который находился не при исполнении. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

Кроме того, местные СМИ сообщают, что инцидент со стрельбой произошел возле ресторана "Венеция".

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина открыл стрельбу по полицейским. Стрелял дебошир из окна своего дома.

Также напомним, в Киеве злоумышленник избил полицейского и начал стрельбу. Пострадавшего доставили в больницу с ранениями.

Кроме того, во время спецоперации по освобождению заложников в центре Луцка мог серьезно пострадать первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль. Максим Кривош открыл огонь из окна автобуса, и пуля чуть не задела голову полицейского.

Видео: Антон Геращенко, Facebook

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Запорожье ранение стрельба полицейский конфликт

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