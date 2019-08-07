Людей чаще всего вербуют для эксплуатации за рубежом

/ Фото: AFP

Эксплуатация и вербовка людей в Днепропетровской области: как работают преступники Журавель Максим https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5c5/2dd/3ad/5c52dd3ad4d0a.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c5/2dd/3ad/5c52dd3ad4d0a.jpg 2019-08-07T13:03:00+03:00 Днепр Людей чаще всего вербуют для эксплуатации за рубежом

Совсем недавно, 30 июля, мир отметил День борьбы с торговлей людьми. Как выяснилось, жителей Днепропетровской области чаще всего вербуют для эксплуатации за рубежом. Как правило, на заработки, связанные с эксплуатацией, местные жители едут в Турцию, Израиль и Российскою Федерацию. "Сегодня" выяснили, как трудовым мигрантам не попасть в сети мошенников.

Отметим, что за последние несколько лет преступления, связанные с торговлей людьми, существенно изменились. Если раньше человека против воли могли увезти за границу, заставив там оказывать сексуальные услуги или работать за еду, то сейчас людей вербуют в сети. Кроме того, многие понимают, на что идут, говорят стражи порядка.

"За последние четыре года я не встречал случаев, когда человека заставляют куда-то ехать и отрабатывать долг. Международные синдикаты благодаря электронным средствам массовой информации могут легко проникнуть на территорию любого государства и вербовать лиц для тех или иных видов своей деятельности. В частности, один из видов — это сбыт наркотиков", — рассказал "Сегодня" начальник отдела семейной, гендерной политики и противодействия торговле людьми управления семьи и социальной поддержки населения департамента соцзащиты населения Днепропетровской ОГА Владислав Рахманов.

Нередко иностранцы приезжают в Украину организовывать преступную деятельность. В числе нарушителей оказались и граждане Турции.

"Турки приезжают в нашу страну с целью секс-туризма. Снимают дорогие дома и вербуют наших девушек. Однако девушки знают, чем они будут заниматься. Их в подвале никто не держит, они сознательно принимают предложение и соглашаются на их условия", — подчеркнул Рахманов.

Кроме того, недавно сотрудники ГУ Нацполиции в Днепропетровской области пресекли деятельность международной преступной группы, которая в 2015—2017 годах вербовала граждан Украины для работы наркокурьерами на территории РФ. На сегодняшний день потерпевшими от действий вербовщиков являются 311 граждан Украины. Среди них — 51 житель Днепропетровской области. Большинство приговорены судами РФ к лишению свободы за сбыт наркотиков. Некоторые еще ждут приговора. Госорганы Украины пытаются вернуть граждан на родину, однако и здесь они продолжат отбывать срок наказания.

"Возможно, что-то изменится после вынесения приговора для их вербовщиков, дело которых слушается в одном из судов города Киева уже третий год", — говорят в ОГА.

В целом, по информации Нацполиции в Днепропетровской области, за семь месяцев 2019 года было открыто девять уголовных производств по факту торговли людьми. В 2018-м производств было открыто в трое больше — тогда полицейские зафиксировали 13 случаев сексуальной эксплуатации, два случая трудовой и еще два эпизода были связаны с вовлечением в преступную деятельность.

Чтобы не угодить в сети мошенников, тщательно проверяйте информацию о работодателе и посреднике, советуют в полиции. Проверить подлинность лицензии, по которой работает рекрутер, можно на сайте Министерства соцполитики Украины.

Как рассказали "Сегодня" в ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, нередко мошенники открывают лицензии в одной стране, например – в Польше. А работников они везут в другие, где у них фактически нет разрешения на трудоустройство. Чтобы избежать такой участи, правоохранители советуют требовать у фирмы лицензию, изучать ее и связаться с принимающей стороной — представителями компании, которая занимается трудоустройством в стране, в которую клиент собирается ехать на заработки.

Если же угодили на крючок мошенников, стоит как можно скорее обратиться в полицию.

"Если у человека есть возможность выйти из помещения, в котором он находится, ему нужно идти в отделение полиции и заявить о произошедшем. Если у него забрали документы, стоит обратиться в консульство Украины и получить временное удостоверение гражданина Украины, чтобы вернуться домой", — говорят в общественной организации "Промінь Дніпро".

Ранее мы сообщали, что в Одессе предстанут перед судом двое граждан Китая, которых обвиняют в торговле людьми. Подозреваемые предлагали украинкам "рабочие места" в борделях Пекина. За интимные услуги девушкам обещали 200—400 долларов в день с проживанием и питанием.

А во Львове полицейские задержали женщину, которая пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу.

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