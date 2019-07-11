В Одессе женщина вербовала девушек в сексуальное рабство за границей

Женщина пыталась отправить девушек в Объединенные Арабские Эмираты

Одесские полицейские задержали 30-летнюю женщину, которая пыталась переправить в Объединенные Арабские Эмираты двух украинок для работы в борделях.

Женщина искала в интернете девушек с тяжелым материальным положением и предлагала им заоблачный заработок. Расходы на перелет вербовщица брала на себя при условии, что девушки вернут деньги, как только получат первые заработки в борделях.

"Был перекрыт международный канал по торговле людьми. Злоумышленница в порядке ст. 208 задержана и помещена в изолятор временного содержания. Сейчас идет следствие. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления", – рассказала начальник отдела коммуникации ГУНП Украины в Одесской области Любовь Гордиевская.

Ранее мы сообщали, что в Одессе предстанут перед судом двое граждан Китая, которых обвиняют в торговле людьми. Подозреваемые предлагали украинкам "рабочие места" в борделях Пекина. За интимные услуги девушкам обещали 200—400 долларов в день с проживанием и питанием.

А во Львове полицейские задержали женщину, которая пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу.

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