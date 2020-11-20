Еще один "потрошитель"? В Кривом Роге мужчина бегал по улице с ножом (фото)

Не успела страна прийти в себя от "криворожского потрошителя", как в городе появился еще один мужчина с ножом. Полицейские Кривого Рога задержали агрессивного мужчину, который бегал по улице с ножом.

Реклама

Об этом сообщается на странице патрульной полиции в Facebook.

Отмечается, что утром 20 ноября в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что на улице Эдуарда Фукса возле супермаркета бегает мужчина с ножом и ведет себя неадекватно.

Патрульные прибыли на место и обнаружили нарушителя, на которого указали люди. Появление полицейских мужчину смутило. Злоумышленник начал нервничать и попытался избежать беседы с инспекторами.

Реклама

Во время разговора он сказал, что у него есть нож и сразу взял его в руки. Инспекторы требовали, чтобы мужчина остановился и положил нож на землю, однако тот не отреагировал и резко побежал в направлении школы.

Патрульные быстро поймали беглеца и одели ему наручники. На место вызвали следователей, они будут выяснять мотивы задержанного.

Напомним, ранее в в результате резни в Кривом Роге 7 ноября двое людей погибли, еще восемь ранены, среди них восьмилетний ребенок. "Криворожскому потрошителю" уже вынесли меру пресечения – два месяца ареста без права внести залог.

Также известно, что задержанный Тарас Усенко вел "тетрадь смерти". Он заявил, что записывал туда информацию о будущих жертвах.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама