Фура вместо стены: семья четыре года не может отсудить компенсацию за разрушенный дом

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Вместо стены – грузовик. Так уже четыре года живет семья в селе Новоалександровка Днепропетровской области. Фура с зерном протаранила их дом. С владельцем машины хозяева судятся до сих пор. Грузовик не убирают – боятся, что дом просто рухнет.

"Кушал дома, услышал шум. Выглянул и увидел большую кабину, надвигающуюся на меня", -Виктор вспоминает события четырехлетней давности, когда едва не погиб под колесами грузовика.

Переполненная зерном фура с прицепом влетела в гараж, снесла ворота, припаркованную Газель и протаранила дом. Водителя в кабине не было. Он бежал позади. С тех пор на месте аварии ничего не изменилось. Только грузовик начал ржаветь. А вокруг поросли кустарника.

Комнату, где вместо стены – фура, облюбовали коты. Хозяева же до сих пор ночуют в кладовке. На ремонт дома денег нет. А если грузовик убрать, то дом – рухнет.

"Нами было проведено 5 экспертиз. Машина зашла в дом по касательной, раздвинулись стены. Повреждена крыша. Идут трещины. Проблема намного серьезнее, нужно разбирать пол дома, фактически", – говорит Виктор, владелец дома.

С владельцем машины хозяева так и не нашли общего языка. Платить компенсацию без решения суда он отказался. На заседание – не приходит, дело затягивается.

"На запросы суда хозяин машины не отвечает. А именно: путевой лист, налоговая, сколько у него работало работников. Был ли водитель его работником, Официальным, или неофициальным", – отмечает Юрий Кисель, правозащитник.

Владелец фуры Вадим Рыбалко по телефону новостям "Сегодня" объяснил, что не согласен с суммой убытков:

"То, что я нанес ущерб: стена, окна, внутри обои, потолок – это понятно. Но это не будет стоить 270 тысяч. Вы сами понимаете. Вы видели, какой там дом ?! Он не стоит тех денег, что они хотят. Они хотят полностью за мой счет сделать ремонт. Сами понимаете, этого не будет".

Хозяева разрушенного дома сдаваться не планируют. Надеются, суд таки поставит точку в деле.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Верхнеднепровске трехэтажный дом разломился пополам. Фундамент здания размыло из-за прорыва труб в соседнем доме. Водоканал заявляет, что он ни при чем.

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