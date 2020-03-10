Голая и босая: по Днепру гуляла странная дама (видео)

По улицам Днепра разгуливала женщина без нижнего белья и обуви. Видео со странной дамой опубликовали в местном Telegram-канале.

"Голая и босая. По Днепру гуляла полностью обнаженная женщина. Праздничный променад. Она шла, удивляя прохожих своим видом", – сообщили очевидцы.

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По предварительным данным, женщина не была жертвой преступления и на "голую" прогулку вышла сознательно.

Напомним, недавно по улицам Черноморска Одесской области бегал голый мужчина с ножом. Полицейским пришлось хорошенько побегать, чтобы поймать мужчину. По словам очевидцев, он был "под кайфом". После задержания мужчину поместили в реанимационное отделение Черноморской больницы, ведь у него проявились характерные признаки передозировки.

Кроме того, ранее в центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. После того как мужчину доставили в райотдел и выяснили адрес проживания, патрульные приехали к нему домой. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества.

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