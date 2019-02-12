В Днепропетровской области и на Запорожье злоумышленники украли труб на три миллиона гривен

Организатору кражи грозит до 12 лет тюрьмы

Техника грабителей. Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области и на Запорожье злоумышленники украли труб на три миллиона гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/292/ac5/5c6292ac5833f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/292/ac5/5c6292ac5833f.jpg 2019-02-12T12:45:00+02:00 Днепр Организатору кражи грозит до 12 лет тюрьмы

Полиция задержала подозреваемого в краже труб в особо крупных размерах на территории Днепропетровской и Запорожской областей. Сумма ущерба составляет более 2,8 млн гривен, сообщает Нацполиция.

42-летний житель Днепра собрал сообщников, заказал услуги экскаватора и грузовика, с помощью которых выкопал 122 метра трубы в Днепропетровской области. Также мужчина украл 380 метров металлической трубы в Запорожской области. После этого похищенные трубы резали, вывозили на металлобазы в Днепр и сбывали, распределив деньги между членами группы.

Правоохранители изъяли похищенный товар, четыре грузовых автомобиля, две легковушки, подъемный кран и экскаватор.









"В следственный отдел доставлены семеро человек, которые подозреваются в совершении краж. Они опрошены, пока следствие устанавливает роль каждого в совершении преступлений. Также устанавливается причастность организатора и членов группы к кражам других водопроводных труб на территории Днепропетровской и соседних областей", – пишут в сообщении.

Относительно организатора преступной группы, уже начаты уголовные производства по статьях "Кража" и "Виды соучастников". Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что в одной из многоэтажок Кривого Рога неизвестные вырезали трубы. Из-за этого жители полсотни квартир почти неделю не могли пользоваться ни водой, ни канализацией.

Кроме этого, в Энергодаре охотники за металлом украли забор с набережной в центре города.

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