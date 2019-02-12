Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,06
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепропетровской области и на Запорожье злоумышленники украли труб на три миллиона гривен

Вчера, 12:45

Организатору кражи грозит до 12 лет тюрьмы

Техника грабителей
Техника грабителей. Фото: Нацполиция
В Днепропетровской области и на Запорожье злоумышленники украли труб на три миллиона гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/292/ac5/5c6292ac5833f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/292/ac5/5c6292ac5833f.jpg Днепр Организатору кражи грозит до 12 лет тюрьмы

Полиция задержала подозреваемого в краже труб в особо крупных размерах на территории Днепропетровской и Запорожской областей. Сумма ущерба составляет более 2,8 млн гривен, сообщает Нацполиция.

42-летний житель Днепра собрал сообщников, заказал услуги экскаватора и грузовика, с помощью которых выкопал 122 метра трубы в Днепропетровской области. Также мужчина украл 380 метров металлической трубы в Запорожской области. После этого похищенные трубы резали, вывозили на металлобазы в Днепр и сбывали, распределив деньги между членами группы.

Правоохранители изъяли похищенный товар, четыре грузовых автомобиля, две легковушки, подъемный кран и экскаватор.

"В следственный отдел доставлены семеро человек, которые подозреваются в совершении краж. Они опрошены, пока следствие устанавливает роль каждого в совершении преступлений. Также устанавливается причастность организатора и членов группы к кражам других водопроводных труб на территории Днепропетровской и соседних областей", – пишут в сообщении. 

Относительно организатора преступной группы, уже начаты уголовные производства по статьях "Кража" и "Виды соучастников". Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что в одной из многоэтажок Кривого Рога неизвестные вырезали трубы. Из-за этого жители полсотни квартир почти неделю не могли пользоваться ни водой, ни канализацией.

Кроме этого, в Энергодаре охотники за металлом украли забор с набережной в центре города.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег кража, Днепр, трубы, сообщники, Запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области и на Запорожье злоумышленники украли труб на три миллиона гривен". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Волыни из банкомата украли более полумиллиона гривен

11 февраля, 16:24

Полицейские задержали троих мужчин из Закарпатья и Ровенской области

В Днепре столб и труба теплотрассы рухнули на автомобиль

11 февраля, 13:54

Ремонт легковушки его владельцу обойдется минимум в 80 тысяч гривен

В Запорожье задержали парня, который обокрал магазин

8 февраля, 14:11

Молодой парень украл товары прямо из торгового зала

В Запорожской области "охотники" за металлом взломали амбулаторию

6 февраля, 14:29

В Акимовском районе из амбулатории семейной медицины вынесли чугунные батареи

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала

Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Идеальный вес женщины (таблица)

Пришел весь район, пришла вся школа. Как в Москве хоронили Децла