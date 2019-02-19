Хотел ограбить пенсионерку: в Днепропетровской области задержали дерзкого грабителя

Преступника до приезда полиции задержали родственники женщины

Фото: А.Добрев, "Сегодня"..

Хотел ограбить пенсионерку: в Днепропетровской области задержали дерзкого грабителя Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dbd/47d/5c3dbd47d4e35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dbd/47d/5c3dbd47d4e35.jpg 2019-02-19T14:22:00+02:00 Днепр Преступника до приезда полиции задержали родственники женщины

В Петриковском районе Днепропетровской области мужчина пробрался в дом к 68-летней женщине и хотел украсть у нее ноутбук. Об этом сообщили в центре коммуникации Национальной полиции области.

Инцидент произошел в поселке Николаевка. По словам пострадавшей, что в ее дом проник неизвестный мужчина, выхватил компьютер и попытался скрыться. Однако сделать ему это не удалось – его задержали зять и внук женщины. После чего вызвали на место стражей порядка.

"Полицейские доставили преступника в отделение полиции и установили его личность. Им оказался неоднократно судимый 42-летний местный житель. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следственным отделом начато досудебное расследование. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х до 8-ми лет", – рассказывают в центре коммуникации ГУ НП области.

Напомним, недавно в Днепре двое мужчин напали на гражданина, избили его и ограбили.

Также мы сообщали, что в Днепре мужчины за сутки три раза пытались ограбить квартиру. Удача им так и не улыбнулась.

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