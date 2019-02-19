Хотел ограбить пенсионерку: в Днепропетровской области задержали дерзкого грабителя
Преступника до приезда полиции задержали родственники женщины
В Петриковском районе Днепропетровской области мужчина пробрался в дом к 68-летней женщине и хотел украсть у нее ноутбук. Об этом сообщили в центре коммуникации Национальной полиции области.
Инцидент произошел в поселке Николаевка. По словам пострадавшей, что в ее дом проник неизвестный мужчина, выхватил компьютер и попытался скрыться. Однако сделать ему это не удалось – его задержали зять и внук женщины. После чего вызвали на место стражей порядка.
"Полицейские доставили преступника в отделение полиции и установили его личность. Им оказался неоднократно судимый 42-летний местный житель. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следственным отделом начато досудебное расследование. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х до 8-ми лет", – рассказывают в центре коммуникации ГУ НП области.
Напомним, недавно в Днепре двое мужчин напали на гражданина, избили его и ограбили.
Также мы сообщали, что в Днепре мужчины за сутки три раза пытались ограбить квартиру. Удача им так и не улыбнулась.
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