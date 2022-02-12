Хотели надавить? К Рябчуку в СИЗО пытались попасть командиры его воинской части – адвокат

Адвокат Тамила Ульянова говорит, что накануне допроса, Рябчуку не назвали его права, а это нарушение права на защиту

Адвокаты заявили, что к днепровскому стрелку Артемию Рябчуку в СИЗО пытались попасть представители Нацгвардии Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокаты написали более 10 заявлений о нарушениях правоохранителей во время расследования по стрельбе на "Южмаше": о преступлении, совершенном следователем, руководством ГБР, начальством воинской части, где служил Артемий Рябчук.

Об этом сообщает Сегодня.

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Адвокат Тамила Ульянова говорит, что накануне допроса, опубликованного в Сети, Рябчуку не назвали его права, а это нарушение права на защиту.

"Я могу сообщить, кто выложил видео и кто находился на том допросе и подсказывал каждое слово, якобы, как он, (Рябчук, – ред.) совершал эти преступления. На этом видео находится начальник одного из подразделений в городе Днепр Олег Захаров", – сказала Ульянова.

Адвокаты будут требовать, чтобы по всем нарушениям правоохранителей начали досудебное расследование.

К Рябчуку в СИЗО пытались попасть представители Нацгвардии Украины – командование той части, где служил и до сих пор служит солдат.

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Ульянова уточнила, что это делали с разрешения следователя. Адвокаты считают это вопиющим случаем, поскольку командование может надавить на Рябчука.

Адвокаты Рябчука сделали важное заявление по стрелку

Адвокаты Артемия Рябчука, устроившего стрельбу в воинской части Днепра, говорят о невиновности солдата. И заявляют о том, что нацгвардейца освободят.

"Артем будет освобожден. Вина не доказана", – сказал защитник стрелка Павличенко Дмитрий Александрович.

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