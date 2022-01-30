Одним абзацем. Все о расследовании по днепровскому стрелку

Солдат после своего поступка сам попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении

Артемий Рябчук в суде признал свою вину и попросил не отправлять его на гауптвахту / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 27 января, в Днепре 20-летний солдат-срочник Артемий Рябчук взял автомат в оружейной комнате и расстрелял сослуживцев. Суд уже избрал меру пресечения стрелку.

Все, что следует знать о расследовании трагедии

Стрелка задержали в Подгородном. Рябчук, находясь в городе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении. После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Facebook написал, что Рябчук понесет самую строгую ответственность, предусмотренную законом. В ГБР сообщили, что открыто уголовное дело по статье об особо жестоком убийстве нескольких лиц. Стрелку может грозить пожизненное заключение. Днепровского стрелка, убившего пять человек, 28 января привезли в суд. Там ему избрали меру пресечения. Стрелок попросил, чтобы его не отправляли на гауптвахту, а отправили в следственный изолятор. Позже Рябчуку назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемого будут держать в СИЗО. Как рассказал адвокат подозреваемого Игорь Степанов, Рябчук доволен решением суда, учитывая его внутренние опасения за жизнь. По словам адвоката, Рябчука унижали, что и повлекло за собой кровавую трагедию 27 января. Кроме того, в процессе следствия будет установлено, не находился ли парень в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, также ему назначат экспертизу по психологическому состоянию. Отмечается, что правоохранители проверяют несколько версий трагедии, а также информацию о травле парня и драке, якобы произошедшей несколько месяцев назад между военными. 29 января следствием было установлено, что подозреваемый после того как скрылся с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в город Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы. В связи с этим правоохранители просят неравнодушных граждан, видевших в этот период Артемия Рябчука, связаться с ГБР по телефону 0800-350-352.

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