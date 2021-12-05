Исчезает не впервые: в Днепропетровской области разыскивают 15-летнюю девочку (фото)

Раньше, когда ребенок убегал из дома, его находили и возвращали обратно

Девочка ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась/Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области пропала девочка. 15-летняя Надежда ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Ребенок не впервые пропадает.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook.

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Детали

15-летняя Надежда исчезла в Новомосковске. Она ушла из дома 4 декабря, примерно в 17:00, однако до сих пор не вернулась. Полиция начала ее розыск.

"Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, прическа короткая (стрижка под мальчика), глаза голубые", — отметили в полиции приметы ребенка.

Что говорят в полиции?

Правоохранителям не сообщили, в какую одежду была одета Надежда. В полиции добавили, что девочка уже неоднократно убегала из дома. Ее находили и возвращали обратно. Сейчас же найти ребенка пока не удалось, поэтому всех, кто видел Надежду и может знать, где она находится, просят обратиться в полицию.

Исчезновение женщины

В Тернополе 30 ноября пропала 27-летняя Ольга Дейнега. О пропаже дочери заявила мать, на которую женщина оставила двух малолетних детей. После обеда Ольга вышла из дома и не вернулась.

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Приметы: рост 160 см, светлые и длинные волосы. Была одета в пуховик синего цвета, вязаную серую шапку. В полиции просят сообщать любую информацию о женщине на линию 102 или по телефону (0352) 27 11 7.

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