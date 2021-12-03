В Тернополе пропала мама двоих детей – ищут уже 4 день (фото)

Про исчезновение женщины сообщила в полицию ее мама

Женщина вышла из дома и не вернулась / Коллаж "Сегодня"

В Тернополе пропала мама двоих детей. 27-летняя Ольга Дейнега пропала еще 30 ноября.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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Об исчезновении дочери заявила мать, на которую женщина оставила двоих малолетних детей.

30 ноября после обеда Ольга Дейнега вышла из дома и не вернулась.

Приметы разыскиваемой:

рост 160 см,

светлые и длинные волосы.

Была одета в:

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пуховик синего цвета,

вязаную серую шапку.

Если у вас есть какая-то информация по поводу женщины, то сообщайте ее по телефону: (0352) 27 11 70 или на линию 102.

Пропала 27-летняя Ольга Дейнега. Фото: полиции Тернопольской области

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