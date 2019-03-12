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Избили до полусмерти: искалеченную кошку нашли в многоэтажке Днепра

Сегодня, 12:33

Жители дома предполагают, что кошку кто-то жестоко бил по голове палкой

Избили до полусмерти: искалеченную кошку нашли в многоэтажке Днепра Днепр Жители дома предполагают, что кошку кто-то жестоко бил по голове палкой

В одной из многоэтажек Днепра нашли избитую до полусмерти кошку. Искалеченное животное неизвестные накрыли грязной тряпкой и оставили на произвол судьбы. Кому кошка мешала – жители дома понятия не имеют.

Как выяснилось, кошка Нора два года живет в подъезде дома. Окровавленное животное нашли утром. Жители дома предполагают, что кошку кто-то жестоко бил по голове палкой.

Волонтеры и не надеялись, что с такими травмами Нора протянет еще хотя бы сутки. Но сейчас кошка немного пришла в себя, а ветеринары отмечают положительную динамику в лечении.

По словам волонтеров, еженедельно только в Днепре люди убивают или калечат десятки животных. За такую ​​жестокость извергам светит штраф 8,5 тысяч гривен или 7 лет тюрьмы. Отметим, что жестокое обращение с животными – по украинским законам с прошлого года больше не административное, а уголовное преступление.

Ранее мы писали о том, что в Украине участились случаи жестокого обращения с животными, но виновники остаются безнаказанными. 

Напомним, ранее Верховная Рада отказалась усилить наказание за случаи живодерства в Украине. Народные депутаты не поддержали законопроект №6598 о внесении изменений в законодательство в сфере охраны животного и растительного мира.

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Тег животные, Днепр, кошка, многоэтажка

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