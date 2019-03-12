Избили до полусмерти: искалеченную кошку нашли в многоэтажке Днепра
Жители дома предполагают, что кошку кто-то жестоко бил по голове палкой
Как выяснилось, кошка Нора два года живет в подъезде дома. Окровавленное животное нашли утром. Жители дома предполагают, что кошку кто-то жестоко бил по голове палкой.
Волонтеры и не надеялись, что с такими травмами Нора протянет еще хотя бы сутки. Но сейчас кошка немного пришла в себя, а ветеринары отмечают положительную динамику в лечении.
По словам волонтеров, еженедельно только в Днепре люди убивают или калечат десятки животных. За такую жестокость извергам светит штраф 8,5 тысяч гривен или 7 лет тюрьмы. Отметим, что жестокое обращение с животными – по украинским законам с прошлого года больше не административное, а уголовное преступление.
Ранее мы писали о том, что в Украине участились случаи жестокого обращения с животными, но виновники остаются безнаказанными.
Напомним, ранее Верховная Рада отказалась усилить наказание за случаи живодерства в Украине. Народные депутаты не поддержали законопроект №6598 о внесении изменений в законодательство в сфере охраны животного и растительного мира.
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