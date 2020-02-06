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Как выглядит Днепр после масштабного снегопада: яркие фото

6 февраля, 13:20

Появились фото с последствиями снегопада, который обрушился на Днепр

В Днепре снежная буря, которая бушевала в ночь на 6 февраля, повалила сотни деревьев и столбов электроопор.

Как сообщает местное издание "Відкритий", коммунальщики не успевали справляться с "апокалипсисом", но заверили, что вскоре все последствия непогоды будут устранены.

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Стоит напомнить, что утром 5 февраля в городе шел проливной дождь, а ближе к вечеру начался обильный снегопад.

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Фото: Mykhailo Lysenko, Facebook

Напомним, что ранее мы сообщали об ураганном ветре в Одессе – в городе были сорваны крыши и упали 38 деревьев. А на улице Героев Крут возле супермаркета фрагмент кровли влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

Также стоит отметить, что в Украину пришел циклон "Петра". В плену снегопадов оказалась практически вся страна.

Отметим, что сложные погодные условия синоптики прогнозируют в ряде областей – обрушится сильный снег, метели, штормовой ветер. В ГСЧС отметили, что из-за непогоды на дорогах может быть нарушение или прекращение движения транспорта.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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