Как выглядит Днепр после масштабного снегопада: яркие фото

В Днепре снежная буря, которая бушевала в ночь на 6 февраля, повалила сотни деревьев и столбов электроопор.
Как сообщает местное издание "Відкритий", коммунальщики не успевали справляться с "апокалипсисом", но заверили, что вскоре все последствия непогоды будут устранены.
Стоит напомнить, что утром 5 февраля в городе шел проливной дождь, а ближе к вечеру начался обильный снегопад.
Напомним, что ранее мы сообщали об ураганном ветре в Одессе – в городе были сорваны крыши и упали 38 деревьев. А на улице Героев Крут возле супермаркета фрагмент кровли влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.
Также стоит отметить, что в Украину пришел циклон "Петра". В плену снегопадов оказалась практически вся страна.
Отметим, что сложные погодные условия синоптики прогнозируют в ряде областей – обрушится сильный снег, метели, штормовой ветер. В ГСЧС отметили, что из-за непогоды на дорогах может быть нарушение или прекращение движения транспорта.
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