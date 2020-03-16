Карантин в Днепре: закрыты все учреждения, кроме магазинов, аптек и заправок

В Днепре на карантин из-за коронавируса закрыли все учреждения города, кроме аптек, магазинов и автозаправок.

Соответствующее решение было принято на заседании специальной комиссии мэрии, говорится в распоряжении главы города Бориса Филатова.

"Мэрия Днепра переходит на дистанционный режим работы, чтобы избежать вероятного распространения коронавируса. Любые встречи и совещания в помещении горсовета отменят. Также комиссия мэрии рассмотрит возможное закрытие всех общественных учреждений – кроме супермаркетов, аптек и автозаправок", – заявил градоначальник.

Особый режим в городе продлиться до 3 апреля.

"На карантин переведут максимально возможное количество работников муниципалитета, в частности, всех сотрудников, у которых есть дети в возрасте до 12 лет. При этом их средняя зарплата будет сохранена. Ограничения относятся также к командировкам чиновников", – заявил мэр.

Кроме того, градоначальник распорядился, чтобы сотрудники горсовета и коммунальных предприятий в рабочее время отвечали на телефонные звонки, а также на письма и запросы в режиме онлайн.

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"Письменные обращения граждане смогут оставлять в специальном ящике, который оставят на центральном входе муниципалитета (просп. Дмитрия Яворницкого, 75). Остальной документооборот будут обрабатывать через электронную почту, интернет-платформы и так далее. Также будут работать телефоны единой горячей линии для обращений граждан: (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12", – отметил мэр.

Центр предоставления административных услуг, расположенный на первом этаже горсовета, также переходит на дистанционную обработку документов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил объявить режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где подтвердились случаи коронавируса – Житомирской и Черновицкой.

Напомним, что в целом ряде крупных украинских городов местные власти ввели серьезные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Среди них: Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Тернополь.

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