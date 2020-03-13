Карантин из-за коронавируса в Харькове: Кернес изменил решение

В Харькове, где с 13 марта был объявлен карантин из-за коронавируса, директор Департамента образования Ольга Деменко провела встречу с директорами школ, а также дошкольных и внешкольных учебных учреждений.

Как сообщили в мэрии города, хотя дети не будут посещать учебные заведения, но они продолжат учиться – с понедельника, 16 марта, учителя будут работать со школьниками в дистанционном режиме.

Дети будут получать и выполнять задания дома, и 11-классники смогут лучше подготовиться к ВНО.

"Каждый учитель уже сегодня-завтра спланирует работу, даст задание детям и будет общаться с ними дистанционно", - отметила Деменко.

Директор департамента подчеркнула, что зарплата работников школ и дошкольных учебных учреждений сохранится. Также деньги получат другие сотрудники – уборщицы, гардеробщики и другие работники, которые во время карантина будут выполнять часть ремонтных работ, запланированных на лето.

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Ольга Деменко отметила также, что учителя будут ходить на работу, но, если у них есть маленькие дети, которых не с кем оставить во время карантина, они могут работать дистанционно из дома. Категорически запрещается отправлять работников в отпуск за свой счет. Учитель может пойти в оплачиваемый отпуск по желанию.

"Подойдите человечно к каждому сотруднику. Учителя не должны страдать от того, что приостановлены занятия, тем более, что у каждого есть масса работы – удаленная работа с детьми, методическая работа, наведение порядка в кабинете, поэтому зарплата педагогических работников сохраняется", - сказала она.

Деменко добавила, что в Харькове не ввели карантин 12 марта, поскольку нужно было время, чтобы родители поняли, с кем оставлять детей, чтобы учителя спланировали работу и провели беседы со школьниками.

"Постановление Кабмина было опубликовано в восемь часов вечера. Каким образом мы могли предупредить всех родителей? У нас 130 тыс. детей в школах и почти 50 тыс. – в детских садах. То есть 180 тыс. семей должны были принять решение, как быть с ребенком", - подчеркнула она.

По ее словам, 12 марта в городе "предупредили родителей, учителя поняли, что им придется работать в другом режиме, а дети не должны остаться без внимания школ и продолжили учиться".

Как известно, карантин в учебных учреждениях продлится до 3 апреля. Также в Харькове запрещено проводить массовые мероприятия, спортивные соревнования, закрыты театры, цирк и кинотеатры.

Напомним, что ранее мы сообщали – COVID-19 было официально подтверждено у троих украинцев: 12 марта инфекцию зафиксировали у двух человек – в Черновицкой и Житомирской областях. А первый случай обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.

Также сообщалось, что в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.

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