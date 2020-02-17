Коллекторы довели: под Никополем женщина подожгла сына и брата, а сама повесилась (видео)

Мужчины не смогли выбраться из горящего дома из-за своей инвалидности

В Днепропетровской области пожилая женщина из села Мусиевка Никопольского района решилась на отчаянный шаг из-за долгов, которые с нее требовали коллекторы – она подожгла дом, в котором находились ее сын и брат, а потом покончила с собой.

Как сообщает местное издание "Кривой Рог life", как выяснилось, женщина подожгла вещи, которые находились в комнате здания, где жили члены ее семьи – у обоих мужчин была инвалидность.

Спасатели обнаружили тела мужчин в одной из обгоревших комнат, а во дворе – вынули из петли тело 63-летней хозяйки дома.

По словам соседей, в день трагедии, 15 февраля, к женщине должны были в очередной раз наведаться коллекторы, "которые давно ее терроризировали". Вероятно, это стало причиной трагедии.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" (№ 2133). Подробнее об инициативе читайте на сайте "Сегодня"-Грязные методы под запретом: защитит ли от коллекторов новый закон.

Стоит добавить, что, пока власти разрабатывают законодательство, которое защитит украинцев от произвола коллекторов, жительницу Киева терроризируют звонками. Анастасия обратилась к команде "Сегодня" за помощью. Ей уже неделю "обрывают" телефон. При этом киевлянка уверяет: никакого кредита не брала, поэтому и отдавать не будет.

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