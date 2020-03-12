Коронавирусный карантин в Днепре: что можно и нельзя делать в городе

В Украине с сегодняшнего дня, 12 марта, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа вводится карантин. Как будет жить Днепропетровская области эти три недели – рассказали в местной облгосадминистрации.
Ограничения в области будут введены до 3 апреля.
"Правительство ввело ограничения, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. На сегодня в Украине есть один лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19. Следует не допустить его дальнейшего распространения. На Днепропетровщине на три недели закрыли на карантин детсады, школы, вузы. А еще – отменили все массовые мероприятия, которые предусматривают 200 и более участников. Спортивные соревнования будут проводить без зрителей и болельщиков", – рассказал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Итак, по словам чиновников, на карантине в области будут находиться 986 детсадов, 856 школ, 53 ПТУ, 62 колледжа, 118 внешкольных учреждений и 22 вуза. Учеников и студентов на эти три недели переведут на дистанционную форму обучения.
"На карантинный режим перевели все лечебные учреждения. В частности, запретили родственникам посещать пациентов в стационарах. Медиков обязали строго соблюдать правила дезинфекции, носить маски и менять их три раза в день", - добавил Бондаренко.
Кроме того, ограничить проведение массовых богослужений рекомендовали руководителям православных епархий и иудейских, католических, протестантских, мусульманских организаций.
Напомним, ранее врач-инфекционист из Днепра Владимир Чумак сделал громкое заявление по коронавирусу и обратился к украинцам.
Кроме того, мы узнали, как эпидемию коронавируса и карантин переживают в Китае. Какие изменения произошли в стране после обнаружения COVID-19 – читайте в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".
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