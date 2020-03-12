Коронавирус скоро будет побежден: инфекционист из Днепра сделал громкое заявление

Врач просит людей не скупать в огромных количествах медикаменты и продукты

Пока в украинских магазинах и аптеках после введения "коронавирусного" карантина люди массово раскупают продукты и медикаменты, врач-инфекционист из Днепра Владимир Чумак сделал громкое заявление. По словам мужчины, паниковать не нужно, ведь скоро эпидемия пойдет на спад и будет побеждена.

"Коронавирусная инфекция захлестнула все СМИ и всю работу нашего здравоохранения, поэтому будем терпимы друг к другу. Будем обращаться за медицинской помощью. В Китае вспышка коронавируса уже пошла на спад, то же самое будет наблюдаться и у нас", – обратился к украинцам заведующий инфекционным отделением городской больницы № 21.

Также он призвал людей не скупать в аптеках много масок, противовирусных препаратов, и не закупать в огромных количествах продукты.

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"Не повторяйте ошибки, которые были в 2009 году, когда был птичий, свиной грипп. Когда в огромном количестве скупались противовирусные препараты, а потом выбрасывались. Многие также потребляли в огромном количестве лук, чеснок, лимон, а потом попадали в отделение гастроэнтерологии. С этим тоже нужно быть осторожным", – отметил врач.

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Также он добавил, что, кроме коронавирусной инфекции, в Украине есть масса других не менее опасных заболеваний, и о них тоже не нужно забывать.

Напомним, ранее представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что пик распространения коронавируса нового типа в Китае уже пройден.

А тем временем в Италии ситуация становится только хуже – только за последние сутки в стране от коронавируса умерли почти 200 человек.

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