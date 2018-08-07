Крупное ДТП в Днепре: водитель грузовика не справился с управлением, двое погибших

Вечером 6 августа в Днепре на улице Набережная Заводская около 19:20 произошло серьезное ДТП, в котором два человека погибли и еще один оказался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 40-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Vario не справился с управлением и допустил столкновение с Daewoo Sens, за рулем которого сидел 33-летний мужчина. После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW, за рулем которого находилась 26-летняя женщина.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель грузовика и его пассажирка. Водитель BMW была доставлена в больницу, а мужчина из Daewoo Sens не пострадал. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 ("нарушение правил дорожного движения"), полиция выясняет обстоятельства происшествия.









Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также мы писали об украинских городах-рекордсменах по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.