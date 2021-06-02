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Ливень затопил Днепр. Улицы превратились в реки, а в маршрутках протекают крыши (фото, видео)

2 июня, 13:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Непогода натворила немало бед в городе, автомобили с трудом передвигаются по улицам из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде

В Днепре продолжает бушевать непогода. Город второй день подряд накрывает ливень, многие улицы превратились в реки.

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Видео и фото непогоды публикуют очевидцы в соцсетях.

Настоящий потоп наблюдается в микрорайоне Северный и возле Днепровского государственного института физической культуры и спорта.

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Особо креативные горожане устроили прогулку на байдарках. Так, по улице Столяра очевидцы запечатлели мужчину в гребной лодке.

Прогулка на байдарках по улице Столярова. Фото: Telegram-канал/Х Днепр

Прогулка на байдарках по улице Столярова. Фото: Telegram-канал/Х Днепр

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А в одном из продуктовых магазинов города протекает крыша, сотрудники маркета вынуждены подставлять ведра.

В одном из супермаркетов крыша не выдерживает осадков. Фото: Telegram-канал/Х Днепр
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В одном из супермаркетов крыша не выдерживает осадков. Фото: Telegram-канал/Х Днепр

Кроме того, горожане жалуются на состояние маршруток. Так, в маршрутке №62 с крыши транспорта начала лить вода прямо на пассажиров и водителя.

Ранее мы сообщали, что ливень затопил Житомир. Местные жители не растерялись и устроили развлечения на воде.

Также напомним, во Львовской области из-за продолжительных ливней в Червонограде затопило подвалы больницы и жилых домов.

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