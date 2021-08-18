Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Шахтер в Лиге чемпионов 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Днепра

Масштабное ДТП с фурами на выезде из Днепра: есть погибший и пострадавшие

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
18 августа, 12:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
ДТП произошло около 20:30 на Полтавском шоссе недалеко от улицы Белградская. Там столкнулись 4 грузовых автомобиля
В результате аварии одна из фур загорелась. Фото: коллаж "Сегодня"
В результате аварии одна из фур загорелась. Фото: коллаж "Сегодня"

На Полтавском шоссе в Днепре фура выехала на встречную полосу и протаранила еще 3 тяжеловоза. Один человек погиб, еще трое – травмированы.

Реклама

Как говорится в сюжете "Сегодня", от удара одна из машин загорелась. Водителя-нарушителя спасти не удалось – погиб на месте.

Читайте также:

На Прикарпатье перевернулось пожарное авто. Шесть спасателей попали в больницу (фото)

Реклама

Трех человек с других грузовиков госпитализировали с различными травмами. Из-за аварии на дороге образовалась большая пробка.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП
  • нарушение правил маневрирования – 22%
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%
  • пьяное вождение – 5%

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два авто слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Истории про спорт
Больше историй
Игры разума
Больше умного азарта
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

18 августа 1991. День так называемого "путча". Мятежники ГКЧП объявили чрезвычайное положение и отменили Декларацию о государственном суверенитете Украины…

Погрузиться в тот день
Опрос
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
COVID-2019 в Украине
1 447 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Как вентиляция воздуха дома защитит от COVID-19
Спроси у доктора
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
3
2:9
0
Показать больше
Среда, 18 августа
19:30
Смотри на:
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Бархатный сезон
Куда поехать на море осенью
Хочу на море!
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Игры сильных духом!
24 августа - 5 сентября
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять