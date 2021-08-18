Масштабное ДТП с фурами на выезде из Днепра: есть погибший и пострадавшие

ДТП произошло около 20:30 на Полтавском шоссе недалеко от улицы Белградская. Там столкнулись 4 грузовых автомобиля

В результате аварии одна из фур загорелась. Фото: коллаж "Сегодня"

На Полтавском шоссе в Днепре фура выехала на встречную полосу и протаранила еще 3 тяжеловоза. Один человек погиб, еще трое – травмированы.

Реклама

Как говорится в сюжете "Сегодня", от удара одна из машин загорелась. Водителя-нарушителя спасти не удалось – погиб на месте.

Читайте также:

На Прикарпатье перевернулось пожарное авто. Шесть спасателей попали в больницу (фото)

Реклама

Трех человек с других грузовиков госпитализировали с различными травмами. Из-за аварии на дороге образовалась большая пробка.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП

нарушение правил маневрирования – 22%

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%

пьяное вождение – 5%

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два авто слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.