На автобазе в Днепре вспыхнул серьезный пожар

Утром 10 сентября в Днепре вспыхнул пожар на автобазе. Звонок о возгорании на улице Шинной в Шевченковском районе города спасатели получили в 4:30, сообщили в пресс-службе ГСЧС по Днепропетровской области.

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории. Огнем уничтожены деревянные поддоны на площади в 150 квадратных метров и повреждена внешняя пластиковая обшивка здания", – заявили в пресс-службе.

Локализовать пожар спасателям удалось в 6:07, а полностью ликвидировать огонь они смогли в 6:46. Общая площадь пожара составила 155 "квадратов". С огнем боролись 24 пожарных и 6 единиц пожарно-спасательной техники. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре за ночь сгорели две иномарки – Tesla и Lexus. Оба автомобиля полностью уничтожены огнем.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге недавно произошла утечка хлора – пострадала женщина. В результате технической неисправности уплотнителя на землю вылилось 25-30 кг химического вещества.