В Днепре за ночь сгорели Tesla и Lexus

Сегодня, 06:06

Восстановление обеих иномарок владельцам обойдется во внушительную сумму

Огонь уничтожил автомобиль. Фото: dp.informator.ua
Огонь уничтожил автомобиль. Фото: dp.informator.ua

В Днепре пылали автомобили. ЧП произошло во вторник, 4 сентября. Около 4:00 на ул. Литейной в Соборном районе города вспыхнули автомобили. В результате пожара пострадали две иномарки, Tesla и Lexus. У одного из "железных коней" выгорел салон и корпус, у второго выгорел и разрушился корпус. Восстановление обеих иномарок владельцам обойдется во внушительную сумму.

"На временной остановке уничтожены автомобили Tesla-6 и Lexus NX, оба 2015 года выпуска. Повреждено пластиковое окно и кондиционер административного здания на общей площади в шесть метров квадратных по ул. Сичеславская Набережная. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливают правоохранители", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Локализовать возгорание спасателям удалось в 4:26, а полностью ликвидировать в 4:39. На месте работал отряд 2-й пожарно-спасательной части.

Ранее на улице Черновола в Ровно неизвестные сожгли автомобиль Mercedes-Benz S350, принадлежащий депутату местного горсовета Святославу Стельмащуку. Как сообщили в полиции, инцидент произошел сегодня около двух часов ночи. Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили взрыв в автомобиле, перекрыв газовый баллон, и сняв клеммы с аккумулятора. Огонь повредил моторный отсек, лобовое стекло и переднюю панель автомобиля.

Также мы писали, что в Одессе возле ТЦ "Афина" загорелся припаркованный автомобиль.

А в Харьковской области неизвестные подожгли автомобиль депутата Дергачевского райсовета Анатолия Бангена.
пожар, возгорание, lexus, автомобили, Tesla

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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