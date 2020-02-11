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На Днепр надвигается непогода: к чему готовиться

11 февраля, 10:56

В регионе ожидаются метели

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

В Днепре и Днепропетровской области 11-12 февраля ожидается ухудшение погодных условий.

Так, по данным Днепропетровского регионального центра с гидрометеорологии, в регионе ожидаются метели, порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.

На дорогах – гололедица. В регионе в связи со сложными погодными условиями объявлен первый уровень угрозы (желтый).

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Как сообщает Укргидрометцентр, 11 февраля в Днепре днем 2-4 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов. 11-12 февраля в городе прогнозируется снег и мокрый снег, налипание мокрого снега.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщают местные жители, с самого утра 11 февраля в Днепре идет снег, на дорогах, в связи с теплой погодой, образовывается гололедица.

Как информировал сайт "Сегодня", на Украину 11 февраля обрушится сильный ветер, хотя будет не по-зимнему тепло. Из-за непогоды спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности)", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Также ранее "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.

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