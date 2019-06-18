На трассе в Днепропетровской области перевернулась фура: водитель погиб на месте

Трагедия произошла на трассе Борисполь – Запорожье

В Днепропетровской области перевернулся грузовик, водитель погиб на месте. Фото: ГСЧС

В Солонянском районе Днепропетровской области на трассе Борисполь – Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель грузовика.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС по Днепропетровской области, инцидент произошел 16 июня недалеко от поселка Башмачка. Водитель автомобиля Scania врезался в отбойник, выехал на встречную полосу и перевернулся.

В результате аварии водитель грузовика погиб на месте. Чтобы вытащить тело погибшего, прибыл наряд спасателей.

"Подразделением ГСЧС с помощью пневматического оборудования была поднята кабина и деблокировано тело водителя", – заявили в пресс-службе ГСЧС, добавив, что причины и обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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