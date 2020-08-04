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Насиловал и убивал девушек: в Кривом Роге наказали маньяка

4 августа, 12:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Осужденный лишил жизни двух девушек

В Кривом Роге судили мужчину за убийство и изнасилование. Его приговорили к пожизненному заключению.

Как сообщает dnepr.info, осужденный совершил преступления в 2018 году. Он бросался на девушек и приставал к ним. Двух женщин он убил, а одна пострадавшая смогла вырваться и убежать.

Суд исследовал материалы дела и объявил приговор – теперь он проведет за решеткой всю жизнь. Преступника обвинили в умышленном убийстве и насильственном удовлетворении половой страсти неестественны способом.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который нападал на женщин в Голосеевском районе и пытался изнасиловать.

Также мы писали, что ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции, которые подозреваются в изнасиловании местной жительницы.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал имена подозреваемых. Ими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.

Отметим, что Кузив и Сулима отказались признать свою вину. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

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убийство изнасилование Кривой Рог насильник
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