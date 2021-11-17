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"Не хочу морить голодом": в Кривом Роге горе-мать объяснила, почему бросила 9 детей (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
17 ноября, 12:15
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Женщина также требовала, чтобы детей забрали в приют, но ей сообщили, что мест там нет
В Кривом Роге мать бросила своих детей. Фото: коллаж "Сегодня"
В Кривом Роге мать бросила своих детей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге Днепропетровской области женщина оставила своих 9 детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием горсовета. По словам горе-матери, на такой шаг ее подтолкнули жизненные обстоятельства.

Об этом сообщает издание "Свои".

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Что говорит горе-мать?

Женщина заявила, что детей бросила из-за того, что не имеет возможности накормить детей и она не может оформить какие-либо выплаты — малообеспеченные или алименты.

Кроме того, горе-мать пожаловалась, что обратилась в службу по делам детей поселка Широкое, куда она переехала из Кривого Рога, чтобы оформить выплаты, но там потребовали пакет документов, в том числе справки о зарплате мужчины, с которым она официально не развелась. В результате из-за непредоставленных бумаг помощь женщине на детей не оформили.

"Не хочу больше морить их голодом"

Женщина также требовала, чтобы детей забрали в приют, но ей сообщили, что мест там нет, единственное — могут взять, если она напишет от них отказ.

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"Не хочу больше морить их голодом. Я знаю, что государство их прокормит, тем более там 7 пацанов растет – они будут защищать Украину", – добавила горе-мать.

К слову, сейчас соцслужбы устроили детей в Центр реаблитации.

Не первая горе-мать в Украине

Пьяные матери, избиения детей, к сожалению, в Украине совсем не редкость. Таких фактов фиксируют по несколько штук каждую неделю.

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В Черкассах пьяная женщина на детской площадке распивала спиртные напитки и била свою трехлетнюю дочь. Неравнодушные граждане вызвали на место полицию. По словам матери девочки, дочь не слушалась, и она несколько раз ударила ее.

В Днепре полицейские задержали нетрезвую мать с ребенком. В полицию поступило сообщение от охранника гаражного кооператива, что он заметил нетрезвую женщину с ребенком. На его глазах она несколько раз падала и переворачивала детскую коляску с малышом внутри. В результате ребенок упал на землю.

Таких случаев десятки.

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