В Кривом Роге горе-мать бросила 9 детей на улице: их забрали в больницу

Это уже не первый случай. Ранее малышей уже забирали в Центр реабилитации

В Кривом Роге женщина бросила своих детей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге Днепропетровской области 34-летняя женщина бросила своих 9 детей возрастом от 3 лет под зданием горсовета и ушла. Она также оставили вещи малышей и свидетельствами о рождении.

Об этом сообщили в службе по делам детей Криворожского горисполкома, передает "ТСН".

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Горе-мать бросила 9 детей

Как рассказала руководитель службы по делам детей исполкома Криворожского горсовета Юлия Еланцева, 15 ноября охрана админздания сообщила ее о том, что у входа находятся 9 детей.

У детей были личные вещи и свидетельства о рождении. Они рассказали, что мама оставила их здесь, а сама пошла с сожителем "искать, где они будут жить".

Ситуация снова повторилась

Еланцева отметила, что мать бросала детей и раньше. Малышей уже забирали в Центр реабилитации. В результате мать исправилась и ей отдали детей.

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Сейчас ситуация повторилась и всех детей доставили в больницу №4, там их осмотрели медики и провели им тесты. Далее их переведут в Центр реабилитации.

Еланцева добавила, что матери детей теперь грозит наказание.

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Не первая горе-мать в Украине

Пьяные матери, избиения детей, к сожалению, в Украине совсем не редкость. Таких фактов фиксируют по несколько штук каждую неделю.

В Черкассах пьяная женщина на детской площадке распивала спиртные напитки и била свою трехлетнюю дочь. Неравнодушные граждане вызвали на место полицию. По словам матери девочки, дочь не слушалась, и она несколько раз ударила ее.

В Днепре полицейские задержали нетрезвую мать с ребенком. В полицию поступило сообщение от охранника гаражного кооператива, что он заметил нетрезвую женщину с ребенком. На его глазах она несколько раз падала и переворачивала детскую коляску с малышом внутри. В результате ребенок упал на землю.

Таких случаев десятки.

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