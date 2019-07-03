Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Удар стихии в Днепропетровской области: 126 упавших деревьев и 95 населенных пунктов без света

3 июля, 13:23

Коммунальщики и спасатели продолжают устранять последствия непогоды

Вечером 2 июля Днепр накрыла непогода – в результате сильного ветра и ливня по городу упало больше сотни деревьев. С последствиями циклона боролись коммунальщики и спасатели.

Как написал на своей странице в соцсети заместитель городского головы Михаил Лысенко, за 19 минут непогоды в разных уголках Днепра упало 126 деревьев. По информации спасателей, в результате сильного порыва ветра и дождя без электроэнергии остались 95 населенных пунктов области.

"В Новомосковском районе частично были отключены от электроэнергии семь населенных пунктов, в Васильковском районе были частично обесточены 25 пунктов, в Юрьевском районе – четыре полностью и три частично, в Кривом Роге — один частично, в Днепровском районе – четыре частично, в Петропавловском районе – четыре частично, в Криничанском районе – 35 населенных пунктов полностью и пять частично, в Солонянском – шесть частично и один полностью", – рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Спасатели и коммунальщики продолжают заниматься устранением последствий непогоды, распиливают деревья и растаскивают ветки.

Напомним, 2 июля непогода лишила электроснабжения 601 населенный пункт в пяти регионах Украины. 

Также ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Днепр, непогода, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость " Удар стихии в Днепропетровской области: 126 упавших деревьев и 95 населенных пунктов без света". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непогода бушевала в Украине: появились впечатляющие фото и видео последствий

Сегодня, 10:53

Без электроснабжения остались более 500 населенных пунктов в 13 областях

Непогода натворила беды в Николаевской и Днепропетровской областях: появилось видео

Сегодня, 09:59

Ливень превратил улицы Кривого Рога в бурные потоки

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

«У женщины это некрасиво»: поклонники раскритиковали Савичеву

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

6 привычек, которые программируют на бедность

Какие вузы Украины попали в рейтинг лучших учебных заведений мира

Госстат назвал город-лидера в строительстве

Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом

УЕФА на год дисквалифицировала тренера "Краснодара" Мусаева

В Украине изменят форму выплат: Будут доставлять пенсии на дом

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

Скоро отпуск, а ты стесняешься толстого тела?

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

Вчера, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Сколько заработал Владимир Зеленский в мае 2019 года

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Штрафы взлетят в 20 раз? Рада усилит наказание для водителей?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь