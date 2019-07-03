Удар стихии в Днепропетровской области: 126 упавших деревьев и 95 населенных пунктов без света

Коммунальщики и спасатели продолжают устранять последствия непогоды



















Вечером 2 июля Днепр накрыла непогода – в результате сильного ветра и ливня по городу упало больше сотни деревьев. С последствиями циклона боролись коммунальщики и спасатели.

Как написал на своей странице в соцсети заместитель городского головы Михаил Лысенко, за 19 минут непогоды в разных уголках Днепра упало 126 деревьев. По информации спасателей, в результате сильного порыва ветра и дождя без электроэнергии остались 95 населенных пунктов области.

"В Новомосковском районе частично были отключены от электроэнергии семь населенных пунктов, в Васильковском районе были частично обесточены 25 пунктов, в Юрьевском районе – четыре полностью и три частично, в Кривом Роге — один частично, в Днепровском районе – четыре частично, в Петропавловском районе – четыре частично, в Криничанском районе – 35 населенных пунктов полностью и пять частично, в Солонянском – шесть частично и один полностью", – рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Спасатели и коммунальщики продолжают заниматься устранением последствий непогоды, распиливают деревья и растаскивают ветки.

Напомним, 2 июля непогода лишила электроснабжения 601 населенный пункт в пяти регионах Украины.

Также ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:

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