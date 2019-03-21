Ночью в Днепре сгорели два BMW

Сторож уверяет, что не заметил ничего подозрительного

Авто пылали в кооперативе. Фото: dp.dsns.gov.ua.

Ночью в Днепре сгорели два BMW Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3c9/666/5c93c9666bc89.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3c9/666/5c93c9666bc89.png 2019-03-21T19:32:08+02:00 Днепр Сторож уверяет, что не заметил ничего подозрительного

В гаражном кооперативе Днепра дотла сгорели две иномарки. Происшествие случилось в ночь на четверг, 21 марта, около 00:50 на ул. Тополиной в Шевченковском районе города.

"Прибыв на место, пожарные установили, что огнем на открытой территории охвачены два легковых автомобиля. Стихия повредила автомобили BMW X3 и BMW X6. Общая площадь пожара составила 15 метров квадратных. Пожар удалось локализовать уже в 1:17, а полностью ликвидировать — в 1:40. Погибших и пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Правоохранители выясняют, что могло стать причиной возгорания. В то же время сторож кооператива уверяет, что ничего подозрительного не заметил.

Не обошлось без пожаров и в области. Сегодня около 10:30 произошло возгорание в жилом доме на ул. Осипенко в городе Синельниково. На площади в 150 "квадратов" пылало домашнее имущество, перекрытие и крыша дома. "К счастью, обошлось без жертв", — рапортуют спасатели.

Напомним, в Одессе ночью сгорела нерастаможенная легковушка.

Ранее сообщалось, что в Харькове за ночь сгорели семь автомобилей.

Напомним, не так давно в центре Харькова, на проспекте Науки, около двух часов ночи 3 марта произошло возгорание иномарок.

Ранее мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

Также сообщалось, что на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

Кроме того, известно, что мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию о том, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.