В Одессе ночью сгорела нерастаможенная легковушка

Машина ремонту не подлежит

В Одессе ночью сгорела нерастаможенная легковушка 2019-03-20T12:51:52+02:00 Одесса Машина ремонту не подлежит







В ночное время суток на улице Щеголева в Одессе загорелся автомобиль. Об этом сообщает "7 канал".

На месте происшествия работали спасатели и сотрудники патрульной полиции. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, но спасти авто не удалось. Машина ремонту не подлежит.

Владельца автомобиля пока не установили.

Ранее сообщалось, что в Харькове за ночь сгорели семь автомобилей.

Напомним, не так давно в центре Харькова, на проспекте Науки, около двух часов ночи 3 марта произошло возгорание иномарок.

Ранее мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

Также сообщалось, что на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

Кроме того, известно, что мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию о том, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение.

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