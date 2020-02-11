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Обнародованы результаты промежуточного исследования воды в Каховском водохранилище

11 февраля, 14:27

Данные о превышении пестицидов не подтвердились, но окончательных выводов ждут завтра

Ситуацию в Каховском водохранилище продолжают изучать эксперты. Накануне "Сегодня" рассказывали о том, что из-за сообщения о возможном превышении уровня пестицидов в Каховском водохранилище закрыли многие школы и детсады в Апостоловском районе Днепропетровской области, а полиция открыла уголовное производство, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Согласно результатов промежуточного лабораторного исследования, в пробе воды из Каховского водохранилища опасных веществ не обнаружено.

Об этом сообщает сайт Днепропетровской областной государственной администрации.

"В этой пробе превышений пестицидов, о которых идет речь, нет", – заявил директор Днепропетровского областного лабораторного центра Александр Штепа.

В то же время ранее были обнародованы выводы о превышении нормы некоторых элементов в воде из Каховского водохранилища.

"Было обнаружено превышение в 1.75 раза диазинона, и хлорпирифоса в два раза", – сообщил заведующий отдела санитарно-эпидемиологических исследований Днепропетровского областного лабораторного центра Сергей Евсеев.

Завтра, 12 февраля, ожидают выводов Днепропетровского областного лабораторного центра на основании нескольких проб.

Накануне в Апостолово работала чрезвычайная комиссия.

"Мы визуально обследовали береговую линию. То, что от нас, от громад, зависело, мы сделали. Визуально мы не нашли источника загрязнения. Могла быть просто ошибка. Я не могу это комментировать", – сказал заместитель председателя Апостоловской райгосадминистрации Леонид Липинский.

К исследованию воды, говорят в Апостолово, подключаться еще и столичные эксперты. Тем временем в Апостолово открыли школы и детсады, которые не работали накануне.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, как в июне 2019 года химикаты попали в речку Рось.

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вода комиссия эксперты водохранилище апостолово Днепропетровская область Каховское водохранилище

Источник: Сегодня

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