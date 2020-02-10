Пестициды в Каховском водохранилище: полиция открыла уголовное производство

Из-за сообщений о найденных химикатах в Апостоловском районе закрываются школы и детсады

Полиция Апостоловского района Днепропетровской области начала уголовное производство в связи с сообщением о превышении норм пестицидов в Каховском водохранилище.

Как сообщает полиция, по информации Апостоловского ОТГ, во время отбора проб воды в Каховском водохранилище на территории Апостоловского района обнаружено превышение содержания пестицидов.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод). Санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств правонарушения и виновных лиц.

Сегодня сообщали о том, что в нескольких районах Днепропетровской области люди боятся пить воду. По наблюдениям корреспондента "Сегодня", в Апостолово люди массово раскупают воду в магазинах.

Чиновники решили закрыть сады и школы района на карантин.

"Пришла бумажка, что в Каховском водохранилище какие-то пестициды. Мой ребенок иногда забывает, бежит к крану и пьет. И потом, извините за подробности, диарея начинается. Старые бабушки-дедушки, они даже наверно и не знают, что такая проблема произошла", – говорит учительница школы города Апостолово Ольга Чумак.

Действительно ли вода в кранах опасна, станет известно лишь в конце дня. Тогда должны обнародовать результаты лабораторных исследований. Предполагают: пестициды могли попасть в водохранилище с территории соседней громады. Чтобы найти откуда поступили ядовитые вещества, местные чиновники обратились в полицию.

"Сегодня" сообщали о том, как в июне 2019 года химикаты попали в речку Рось.

Кроме того, мы писали о том, как в Херсонской области было принято решение очистить от ядовитого мусора химические склады.

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