Очаг коронавируса в Днепропетровской области расширяется: откуда растут "корни" COVID-19

В Днепропетровской области зафиксировано 29 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации в Telegram.

Примечательно, что подавляющее большинство новых инфицированных контактировали с зараженными жителями Першотравенска, где ранее произошла вспышка COVID-19.

"20 новых случаев – в Подгородном. Это контакты из Першотравенска", – рассказали в ОГА.

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Еще пять новых случаев зафиксировано в Кривом Роге, два – в Каменском и два – в Павлоградском районе.

"На 22.04.2020 общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 179", – сообщили в Днепропетровской ОГА.

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Ранее о 19 новых случаях инфицирования заявили и в Днепре. Одним из источников заражения, по данным эпидемиологического расследования, является Першотравенск.

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Напомним, в Першотравенске было зафиксировано первое массовое инфицирование COVID-19 из-за устроенной там международной религиозной школы ХЦ "Новое поколение".

"Из числа выявленных новых больных в Днепре – 12 человек, которые посещали эту школу", – сообщили в ОГА.

Видео: Департамент охраны здоровья населения Днепровского городского совета

Тем временем в соседней Запорожской области врачи подтвердили 141 случай инрфицирования коронавирусом, еще 10 подозрений проверяются.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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