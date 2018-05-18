Жуткое ДТП в Кривом Роге: водитель маршрутки идет на поправку

Сегодня, 06:34

За месяц медики выписали всех пострадавших, кроме водителя "Спринтера"

Фото: пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области

Спустя месяц после злополучной аварии, которая унесла жизни 11 людей, из реанимации в отделение политравмы перевели водителя маршрутки, которая стала участником ДТП.

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге легковушка протаранила маршрутку. На больничной койке оказались еще 20 пассажиров маршрутки.

За месяц медики выписали всех пострадавших, кроме водителя "Спринтера". Врачи городской больницы сообщают, что мужчина идет на поправку.

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Напомним, 17 апреля в результате столкновения иномарки, маршрутного такси и автобуса в Кривом Роге погибли 10 человек.

Еще один участник аварии, подозреваемый в происшествии водитель автомобиля Mazda, 5 мая скончался в своей камере в следственном изоляторе.

После этой аварии в Украине начали масштабную проверку маршруток. Правоохранители будут проверять перевозчиков и состояние их транспортных средств, исправность аварийных выходов, а также расположение мест для сидения пассажиров. Также полицейские будут осуществлять проверку хранения транспортных средств по определенному месту их стоянки и организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов.
ДТП, маршрутка, водитель, кривой рог

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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