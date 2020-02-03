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Охота за видео: в Кривом Роге блогеры сорвались в глубокую шахту (фото)

3 февраля, 10:08

На месте ЧП проводятся спасательные работы

Фото: one.kr.ua

Фото: one.kr.ua

В Кривом Роге двое мужчин-блогеров, собираясь снять увлекательное видео, упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты в Саксаганском районе. Пострадавшие были в группе экстремалов, которые собирались спуститься в вниз, сообщает "1 Городской".

По предварительной информации, около полуночи пять человек прибыли на место. Двое мужчин, которые спускались вниз, сорвались с высоты примерно 500 метров.

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На место ЧП прибыл отряд горноспасателей. Они с разных сторон пытались добраться до места, где произошла трагедия, чтобы поднять пострадавших на поверхность. Спасатели нашли две оборванных веревки, с помощью которых, вероятно, экстремалы спускались вниз. После этого специалисты приняли решение добираться до вентиляционного ствола со стороны шахты "Артем-1".

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

По состоянию на утро 3 февраля, люди все еще находятся в шахте. Также неизвестно, живы ли они.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Днепре в двухметровый канализационный люк упала женщина. Инцидент произошел во дворе многоэтажки. По словам очевидцев, отверстие было прикрыто деревянной доской, и пенсионерка лишь чудом не пострадала. Спасать ее бросились случайные прохожие. После инцидента люк привалили большой плитой.

А не так давно днепровские патрульные полицейские спасли женщину, которая упала в 18-метровый колодец, пытаясь достать оттуда свою собаку.

Также ранее блогеры рассказали "Сегодня", что нужно для того, чтобы зарабатывать в соцсетях.

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