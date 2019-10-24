В Днепре женщина провалилась в люк канализации во дворе многоэтажки

Пенсионерка чудом не пострадала, упав на двухметровую глубину

В Днепре в двухметровый канализационный люк упала женщина. Инцидент произошел во дворе многоэтажки.

По словам очевидцев, отверстие было прикрыто деревянной доской, и пенсионерка лишь чудом не пострадала. Спасать ее бросились случайные прохожие. После инцидента люк привалили большой плитой.

Напомним, не так давно днепровские патрульные полицейские спасли женщину, которая упала в 18-метровый колодец, пытаясь достать оттуда свою собаку.

А в Харьковской области спасатели вытащили пенсионерку, которая упала в трехметровый колодец. Инцидент произошел в поселке Купянск-Узловой, где 70-летняя женщина упала в заброшенную скважину.

Ранее сообщалось, что в поселке Новотроицкое шестилетний мальчик застрял металлической конструкции на игровой площадке. Ребенка из "ловушки" вытащили спасатели.

Также в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка. Спасатели раздвинули стволы пневматическими ножнами и достали напуганного ребенка. Вся операция длилась 10 минут.

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