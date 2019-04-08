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Перевозчики в Днепре снова просят поднять тариф

Сегодня, 15:20

Активисты и чиновники обсуждали возможное повышение стоимости проезда

Днепряне ратуют за комфорт. Фото: М. Журавель
Днепряне ратуют за комфорт. Фото: М. Журавель.
Перевозчики в Днепре снова просят поднять тариф //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b3a/410/5cab3a4108389.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b3a/410/5cab3a4108389.png Днепр Активисты и чиновники обсуждали возможное повышение стоимости проезда

В Днепре общественники совместно с перевозчиками и представителями департамента транспорта городского совета обсудили возможное подорожание проезда в общественном транспорте.

Владельцы маршрутов, традиционно ссылаясь на стоимость дизельного топлива, просили поднять цену проезда в автобусах до 8 грн, дескать, нынешний тариф не позволяет поднять зарплату водителям и проводить качественное техобслуживание транспорта. Однако у чиновников на этот счет свое мнение.

"В декабре прошлого года стоимость дизельного топлива выросла более чем на 10%. Из-за этого у перевозчиков появилась законная возможность подать новые расчеты на пересмотр тарифов. Позже цена на горючее снизилась до 28 грн за литр, но перевозчики все еще имеют право требовать от городского совета пересмотра стоимости проезда. Однако позиция и городского головы, и городской власти, и департамента: стоимость проезда повышать не надо", — сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Маковцев.

Между тем мнения горожан на этот счет разделились: одни считают, что повышение стоимости необходимо, поскольку это повлияет на качество обслуживания, другие — что это неоправданно.

"Я считаю, что повышать стоимость нужно тогда, когда улучшены условия проезда. Платить восемь гривен и ездить в разваливающихся маршрутках, переживать, что в любой момент отвалится колесо, извините, я не согласна. А вот если убрать Sprinter и заменить их большими автобусами, которые хотя бы более комфортабельны, уже будет лучше", — говорит днепрянка Дарья Литвиненко.

Тем временем, власти Харькова пересмотрели стоимость проезда. В новых документах чиновники горсовета признают действующими старые тарифы.

А в Одессе будут введены новые правила пользования городским общественным транспортом. Так, будут четко разграничены права и обязанности пассажиров, водителей и контролеров, а также регулировать виды и форму проездных документов, в том числе электронных билетов.

Отметим, что во многих городах Украины готовы снижать стоимость проезда в маршрутных такси. Так, в маршрутках Запорожья стоимость проезда с 21 января планировали снизить на одну гривню. Об этом шла речь на встрече мэра города, представителей городского совета и руководителей местных фирм-перевозчиков. В ходе встречи мэр Владимир Буряк призвал снизить стоимость проезда на одну гривню в связи с падением цен на топливо. В свою очередь, бизнесмены согласились на снижение цены с 7 до 6,50 гривен, учитывая рост заработков украинцев.

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Тег транспорт, стоимость, проезд, перевозчики, общественный транспорт, тариф

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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