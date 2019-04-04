Тарифные войны в Харькове: власти пересмотрели стоимость проезда

В новых документах чиновники горсовета признают действующими старые тарифы

Фото: Анатолий Бойко

Тарифные войны в Харькове: власти пересмотрели стоимость проезда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4bd/555/5c94bd55594ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4bd/555/5c94bd55594ee.jpg 2019-04-04T22:07:21+03:00 Харьков В новых документах чиновники горсовета признают действующими старые тарифы

Проекты решений исполкома об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа в трамваях, троллейбусах и метро, а также анализ регуляторного влияния обоих документов обнародованы в четверг на официальном сайте Харьковского городского совета.

"Замечания и предложения к вышеуказанному проекту решения исполнительного комитета Харьковского городского совета принимаются в письменном виде разработчиком в течение одного месяца со дня его опубликования", – говорится в сообщении на сайте горсовета.

Проектами решений предлагается установить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в размере 6 грн за поездку, а в метро – 8 грн. В анализе регуляторного влияния указано, что действующие тарифы (4 грн в трамваях и троллейбусах и 5 грн в метро) "не возмещают экономически обоснованные расходы предприятий по предоставлению услуг и не обеспечивают доходы, необходимые для бесперебойной, безаварийной перевозки пассажиров".

По мнению депутата Харьковского горсовета, адвоката Игоря Черняка, который обжаловал февральское решение исполкома о повышении стоимости проезда до 6 грн в наземном горэлектротранспорте и 8 грн в метро, публикация этих документов означает, что власти Харькова признали свое поражение.

"Исполком горсовета заново начал процедуру утверждения тарифов на проезд в метрополитене и в трамваях/троллейбусах. Специальную процедуру, предусмотренную законом для регуляторных актов. Нарушение этой процедуры как раз и было ключевым основанием для подачи наших исков", - написал Черняк на своей странице в Facebook.

Он также пообещал, что будет добиваться возвращения харьковчанам средств, которые они переплатили, оплачивая проезд в горэлектротранспорте по повышенным тарифам.

"В новых документах чиновники горсовета признают действующими старые тарифы – 5 и 4 грн. соответственно. И это действительно так. С юридической стороны. А с практической – всех пассажиров "нагревают" на 3 грн. за каждую поездку в метро и на 2 грн. за каждую поездку в трамвае. Итого – около 3 миллионов в день. И 170 миллионов за время действия новых тарифов... Мы дальше будем заниматься тем, чтобы заставить чиновников вернуть эти 170 миллионов харьковчанам", – написал Черняк.

Как сообщалось, в Харькове продолжаются судебные споры о приостановлении действия новых тарифов на проезд в городском электротранспорте.

Как известно, с 7 февраля стоимость поездки в Харьковском метро составляет восемь гривен, а в трамваях и троллейбусах – шесть. После того, как 19 февраля Харьковский окружной админсуд постановил вернуть старую цену (5 и 4 грн) на время разбирательств, горисполком и транспортные КП города решили опротестовать это решение.

Как сообщил член правления "Харьковского антикоррупционного центра" Игорь Черняк, Харьковский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. В горсовете же упорно не хотят менять ценники.

"Сейчас мы ждем разъяснения суда, который утвердил постановление по тарифам на проезд в транспорте. Когда у нас будет это разъяснение, посмотрим, что там сказано", – заявил мэр города Геннадий Кернес.

Как сообщалось, в Харькове начались судебные тяжбы по поводу новых тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях.

Также мы писали о том, какую реакцию харьковчан вызвало подорожание проезда.

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