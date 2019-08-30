Петиции в Днепре: горожане хотят появления урн на набережной и озера в парке

Жители города сетуют на духоту в транспорте и мусор на набережной

Новый Департамент займется реанимацией городских парков / Фото: М. Журавель, Сегодня

На сайте электронных петиций мэрии Днепра каждую неделю появляются документы, в которых горожане просят о решении наболевших вопросов. Больше всего жителей города волнует состояние дорог, экология, стоимость проезда в общественном транспорте и комфорт.

ЭКОЛОГИЯ.

Одной из самых популярных стала петиция, посвященная недостаточному количеству урн. Активисты отмечают, что мусорных баков не хватает на Набережной Заводской, у входов в лес, в парках, школах и детских садах. До конца голосования осталось 10 дней, однако документ уже набрал необходимую 1000 голосов.

Жители города также просят обратить внимание на проблемы, которые свалились на парк им. Лазаря Глобы, требуя очистить озеро, а также привести в порядок деревья и кусты.

"Положение парка ужасное: загрязненное озеро, умирающие птицы, повсюду мусор, запущенное состояние деревьев и кустов, разрушена архитектура, тротуар, лестницы — все это очень огорчает", — сетует автор петиции Валентина Левченко.

В свою очередь чиновники обещают заняться парком в следующем году.

"Вопрос сдвинется с мертвой точки, когда городской совет проголосует за бюджет, в котором будет заложена реконструкция парка. Тот этап, который должен быть выполнен в первый год, — это инженерные работы, мост и озеро. К слову, на реконструкцию пешеходного моста нужно порядка 12 млн грн. По озеру были проекты на 50 млн грн. Решаться вопрос финансирования будет в сентябре", — рассказал "Сегодня" директор департамента парков и рекреации Днепровского горсовета Максим Музыка.

ТРАНСПОРТ.

Также горожане просят полицию установить в жилых кварталах дорожные знаки, которые будут ограничивать скоростное движение транспорта. Автор петиции Антон Мумжинский предлагает запретить использование звуковых сигналов, чтобы водители соблюдали так называемый режим тишины, а также оборудовать лежачих полицейских на длинных участках дорог.

Еще одна болевая точка — комфорт в общественном транспорте. Автор документа Виктория Дымарева предлагает запретить в летний период эксплуатацию транспорта без кондиционеров. В свою очередь глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков области Михаил Тонконогий отмечает, что оборудование маршруток будет стоить немалых денег.

"Это реально, но стоит очень дорого. Целесообразнее поменять машины. Определить конкретные сроки (когда появятся в маршрутках кондиционеры. — Авт.) пока невозможно. Новая Верховная Рада должна принять соответствующие законы, чтобы это стало возможным", — поясняет нам Михаил Тонконогий.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько раз можно подавать одинаковую петицию.

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