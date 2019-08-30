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День города в Днепре: к празднику готовят лазерно-музыкальное шоу

30 августа, 11:35

Журавель Максим

Мероприятие планируют в сквере "Прибрежный" на Набережной Победы

В Днепре готовятся масштабно отметить День города

В Днепре готовятся масштабно отметить День города / Фото: 49000.com.ua

Ко дню рождения Днепра, который в этом году будут отмечать 14 сентября, готовится лазерно-музыкальное шоу. Оно будет проведено в сквере "Прибрежный" на Набережной Победы.

Своеобразной сценой для современного шоу послужат вода и природа.

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"Уникальность такой инсталляции в том, что все будет транслироваться с берега через 500-метровый пролив реки на природном экране – лиственном массиве деревьев, которые растут на противоположном берегу косы", — отметили в пресс-службе горсовета Днепра.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, как ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы . Военные оркестры выступили с бесплатными концертами на железнодорожных вокзалах крупных городов страны – Виннице, Днепре, Житомире, Киеве, Львове, Николаеве, Одессе, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове.

А перед этим в вестибюле Центрального вокзала "Киев-Пассажирский" прошел флешмоб с участием военных музыкальных оркестров . Музыканты исполнили песню, которая была написана в 1982 году, но в наши дни стала негласным символом армии и патриотического движения.

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Днепр праздник день города лазерное шоу

Источник: Сегодня

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