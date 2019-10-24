По улицам Днепра разгуливал голый мужчина: появилось видео

Нудист без стеснения общался с жителями одного из спальных районов

По улицам Днепра разгуливал голый мужчина – горожане встречали нудиста в одном из спальных районов города. Свидетели говорят, что мужчина не стеснялся и даже кое с кем успел пообщаться.

Напомним, не так давно на улице Космической возле салона Mitsubishi в Днепре заметили совершенно голую женщину.

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Кроме того, ранее на столичном Крещатике заметили обнаженного парня атлетического телосложения с большим желтым рюкзаком. С такими же обычно ездят курьеры одной из служб доставки. Из одежды на нем были лишь стринги с забавным принтом и кроссовки. Полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась – в отличие от ситуации, когда женщина гуляла по улице голышом.

А в центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. После того как его доставили в райотдел и выяснили адрес проживания, патрульные приехали к нему домой по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотики.

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