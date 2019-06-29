Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Под Днепром микроавтобус протаранил железнодорожную платформу: есть пострадавшие

29 июня, 10:45

Пассажиров микроавтобуса зажало в салоне

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В городе Подгородное железнодорожных путях произошло жуткое ДТП – микроавтобус протаранил платформу. Пострадали четверо людей, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Авария произошла сегодня ночью в 00:16 на улице Волшебная. Как выяснилось, при пересечении железнодорожного пути автомобиль Мercedes Vito столкнулся с платформой. Пассажиров микроавтобуса зажало в салоне поврежденными элементами.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Спасатели с помощью гидравлических ножниц освободили из поврежденного автомобиля двух пассажиров.

"К оказанию помощи были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления", – рассказали в ГСЧС.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Днепр, столкновение, платформа, пострадавшие, микроавтобус, Днепропетровская область, железнодорожный путь

Вы сейчас просматриваете новость " Под Днепром микроавтобус протаранил железнодорожную платформу: есть пострадавшие". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Черниговской области погиб полицейский: стали известны подробности

Вчера, 17:51

Недавно Игорю Чмырю исполнилось 24 года

В Киеве столкнулись два автомобиля – пострадали четыре человека

Вчера, 17:21

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

В Винницкой области столкнулись микроавтобус и грузовик: восемь пострадавших

27 июня, 09:47

Водитель грузовика выехал на встречную полосу

Появилось видео масштабного ДТП на Одесской трассе, где перевернулась фура

26 июня, 16:47

В результате аварии пострадал водитель грузовика

Савченко насмешила сети новым "убийственным" имиджем

Драка кота и голубя закончилась весьма неожиданно

15 наших звезд, которые умерли молодыми

Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели

Как понять, что в организме не хватает магния

Как стирать пуховик в стиральной машине

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Наzима об отношениях с Кридом: Его фанатки хотели меня убить

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

Лавров объяснил, чего Путин ждет от Зеленского

В городе акция на сверхточные весы Grunhelm

Вот что происходит с человеком, который ест чеснок

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Сегодня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Вчера, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

«Мисс Украина» вышла замуж за российского телеведущего

Кабаева родила: «Людей с рациями больше, чем медперсонала»

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь