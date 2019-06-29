Под Днепром микроавтобус протаранил железнодорожную платформу: есть пострадавшие

Пассажиров микроавтобуса зажало в салоне

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В городе Подгородное железнодорожных путях произошло жуткое ДТП – микроавтобус протаранил платформу. Пострадали четверо людей, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Авария произошла сегодня ночью в 00:16 на улице Волшебная. Как выяснилось, при пересечении железнодорожного пути автомобиль Мercedes Vito столкнулся с платформой. Пассажиров микроавтобуса зажало в салоне поврежденными элементами.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Спасатели с помощью гидравлических ножниц освободили из поврежденного автомобиля двух пассажиров.

"К оказанию помощи были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления", – рассказали в ГСЧС.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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