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Под Днепром загорелась электричка: люди выпрыгивали из вагонов на ходу

22 июня, 16:42

Дым начал распространяться по вагонам и люди запаниковали

Фото: Информатор

Под Днепром на станции "169 километр" в электричке произошел пожар. Об этом сообщает Информатор.

По информации источника, инцидент случился около 5:40. Транспорт направлялся в Пятихатки. Пассажиры во время возгорания не дожидались остановки состава и прыгали из вагонов. К счастью, никто не пострадал.

По предварительной информации, загорелась проводка. Дым несло по вагонам. Услышав запах гари, люди начали паниковать и выпрыгивать из вагонов.

"Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли три пожарные машины, две скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки… Прыгать было высоко и на камни", — рассказала очевидица Наталья.

Пассажир электрички Игорь также добавил: "Все спешили на работу, потому бежали через поле на маршрутку. Около сотни людей ринулись ловить транспорт, а маршрутчики тормозили прямо на трассе. Через 15 минут электричка продолжила движение".

В пресс-службе Приднепровской железной дороги подтвердили, что возможная причина возгорания – поломка. На данный момент движение восстановлено.

А пресс-служба "Укрзалызницы" сообщила, что сегодня в 5:40 на перегоне Сухачевка – Запорожье-Каменское из-за обрыва контактного провода и задымления оборудования на крыше второго вагона, пригородный поезд №6005 Днепр – Пятихатки совершил вынужденную остановку.

"В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры поезда были доставлены к местам назначения подменным подвижным составом. Сейчас идет расследование инцидента. "Укрзализныця" просит прощения за неудобства", – сказано в сообщении.

Напомним, в Запорожской области на ходу загорелась пригородная электричка сообщением "Сиваш – Запорожье". По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Некоторые из них пешком пошли к ближайшей железнодорожной станции, а другие решили дождаться, когда поезд снова поедет.

Также сообщалось, что в Житомирской области на 135 км трассы Киев – Ковель загорелся автобус Setra. На месте происшествия выяснилось, что огнем полностью охвачен автобус. Шестеро пассажиров и водитель, находившиеся внутри – не пострадали. Их багаж тоже остался невредимым.

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Тег пожар, Днепр, возгорание, электричка

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Информатор

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