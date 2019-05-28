В Запорожской области на ходу загорелась электричка с пассажирами
Несколько сотен пассажиров не смогли добраться до пункта назначения
В Запорожской области на ходу загорелась пригородная электричка сообщением "Сиваш-Запорожье". Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, инцидент произошел утром 28 мая.
"Во время движения в одном из вагонов электрички произошло возгорание. Недалеко от станции "Пришиб" машинист остановил электропоезд и несколько сотен пассажиров эвакуировались из него", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Некоторые из них пешком пошли к ближайшей железнодорожной станции, а другие решили дождаться, когда поезд снова поедет. По данным спасателей, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
Как сообщалось ранее, на Закарпатье горел поезд – пламя охватило вагон машиниста. Пассажиров успели эвакуировать, никто из людей не пострадал.
Также сообщалось, на Буковине загорелся пассажирский поезд.
Кроме этого, на Закарпатье горел поезд с пассажирами. В момент возгорания в пригородной электричке находилось более 80 человек. В итоге 65 человек самостоятельно покинули поезд, а еще 15 были эвакуированы.
А недавно мы писали, что поезд вспыхнул в Ровенской области:
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