Под Днепром третий день ищут 10-летнего мальчика

Ребенок пошел на тренировку и не вернулся домой

Фото: https: dp.informator.ua

В Днепропетровской области, где недавно сотни людей всю ночь искали ребенка, третий день ищут пропавшего десятилетнего Богдана Носкова. Об этом сообщает "Информатор".

Мальчик пропал 22 октября в Новомосковске. Как выяснилось, Богдан вернулся домой после школы в 16:00. После этого он оставил портфель и пошел на тренировку, но оттуда так и не вернулся.

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Родственники мальчика не знают, куда мог он мог пропасть. На вид мальчику девять лет, у него короткие светлые волосы, голубые глаза. Рост Богдана – около 150 сантиметров. В день исчезновения ребенок был одет в спортивный костюм и серую куртку.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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