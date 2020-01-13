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Под Днепром внедорожник слетел в пруд: погибли дочь с отцом и две женщины (фото и видео)

13 января, 09:16

Погибшей девочке было 14 лет

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Под Днепром произошло жуткое ДТП – внедорожник Toyota Land Cruiser вылетел с дороги в пруд. Погибли девочка с отцом и две женщины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Авария случилась 12 января в 19:05 в селе Вишневое в Пятихатском районе. Выяснилось, что автомобиль слетел в пруд, когда ехал по гребле водоема. Машину нашли в пяти метрах от берега и на глубине около трех метров. Спасатели с помощью лебедки вытащили автомобиль на берег.

На момент падения в салоне авто находились две женщины, мужчина и его 14-летняя дочь. Все они погибли.

"Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - отметили в ГСЧС.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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